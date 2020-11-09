Рязанец с пистолетом ограбил торговый павильон в Петербурге

Злоумышленник с пневматическим пистолетом напал на отдельно стоящий павильон. После он похитил кассу, в которой было около 20 тысяч рублей, и скрылся на своем авто.

Рязанец с пистолетом ограбил торговый павильон в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Преступление произошло 3 ноября в 19:45, у дома №23 по улице Свободы. Злоумышленник с пневматическим пистолетом напал на отдельно стоящий павильон. После он похитил кассу, в которой было около 20 тысяч рублей, и скрылся на своем авто.

Задержали подозреваемого 6 ноября на улице Черняховского. У 40-летнего уроженца Рязанской области изъяли пневматический пистолет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).