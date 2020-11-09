Рязанцы стали победителями и призерами чемпионата Калужской области по тайскому боксу

Соревнования завершились 7 ноября, их участниками стали более 100 представителей Калужской, Рязанской, Московской, Смоленской, Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской областей и Москвы.

Рязанцы стали победителями и призерами чемпионата и первенства Калужской области по тайскому боксу. Соревнования завершились 7 ноября, их участниками стали более 100 представителей Калужской, Рязанской, Московской, Смоленской, Липецкой, Орловской, Воронежской, Тульской областей и Москвы.

Рязанские спортсмены завоевали четыре золотые медали. Александр Новожилов в категории мужчины в весе 91+ кг победил своего соперника из Калуги Андрея Горина, Альберт Отарян в категории старшие юноши до 51 кг одержал победу над Олегом Беликовым из Калуги, Никита Глазков в категории юноши до 58 кг досрочно победил соперника из Московской области Руслана Губанова, Микаел Давтян в категории юниоры до 75 кг оказался сильнее соперника из Калуги Михаила Французова.

«Серебро» завоевали Максим Панютин (категория мужчины до 63,5 кг) и Никита Зотов (категория юниоры 91+ кг).

Тренируются спортсмены под руководством Владимира Печерских и Максима Шальнева.