Рязанца разыскивают из-за полумиллионного долга по алиментам

По месту регистрации, а также по последнему известному месту жительства мужчину не обнаружили. Поэтому всех, кто что-то знает о нем, просят сообщить в дежурную часть приставов по телефону +7 (4912) 29-45-00.