Рязанца осудили за оправдание терроризма

Деятельность нарушителя пресекли сотрудники УФСБ, сообщила пресс-группа управления. В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК и части 2 статьи 280 УК.

Рязанца осудили за публичное оправдание терроризма и размещение призывов к экстремистской деятельности в интернете. Деятельность нарушителя пресекли сотрудники УФСБ, сообщила пресс-группа управления.

В отношении рязанца возбудили уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК и части 2 статьи 280 УК. Его признали виновным и оштрафовали на 350 тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу.