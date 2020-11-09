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Путин провел перестановки в правительстве, ставшие самыми масштабными с января
Сразу пятерых министров освободили от должностей, кандидатуры их сменщиков должна будет утвердить Госдума. Также свой пост покинет полпред в Уральском федеральном округе.

Президент Владимир Путин провел перестановки в правительстве, которые стали самыми масштабными с момента его утверждения в январе. Об этом передает ТАСС.

Сразу пятерых министров освободили от должностей, кандидатуры их сменщиков должна будет утвердить Госдума. Также свой пост покинет полпред в Уральском федеральном округе.

Кроме того, глава государства подписал указ об увеличении количества заместителей премьер-министра с девяти до десяти.

Премьер-министр Михаил Мишустин уже предложил кандидатуры новых руководителей министерств и вице-премьера.

Так, десятым замом Мишустина может стать Александр Новак, руководивший Минэнерго с 2012 года. В Минэнерго Новака должен заменить гендиректор «Русгидро» Николай Шульгинов.

Николай Цуканов снят с должности полпреда президента в УФО, на это место назначен Владимир Якушев, который ранее был министром строительства. Руководителем Минстроя и ЖКХ предложено первого зама Якушева Ирека Файзуллина. Евгений Дитрих покинул пост главы Минтранса, а Дмитрий Кобылкин — главы Минприроды.

Предполагается, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов займет пост министра природных ресурсов и экологии. Глава «Аэрофлота» Виталий Савельев — пост министра транспорта. Руководителем Минвостокразвития видят Алексея Чекункова, ранее возглавлявшего Фонд развития Дальнего Востока и Арктики.

Кобылкин и Дитрих новых назначений пока не получили.