Пожар на территории музея Есенина и рязанец в «Танцах на ТНТ». Главные новости выходных, 7-8 ноября

Вспомним главные события этих дней.

Завершились очередные выходные ноября. Вспомним главные события этих дней.

В субботу, 7 ноября, на территории музея Есенина в Константинове произошел пожар. В МЧС рассказали подробности, позже появились фото.

Рязанец Максим Павлов выбыл из шоу «Танцы на ТНТ», фигуристка Трусова с ошибкой исполнила тройной аксель на Кубке России в Казани.

Тем временем в Рязанской области выявили рекордное число случаев COVID-19, а экипаж атомной подлодки «Рязань» застрелил медведицу с детенышем.

О происшествиях. Рязанец вымогал у предпринимателя 15 миллионов. Под Рязанью машина улетела в кювет, также произошло массовое ДТП. В Шиловском районе фура столкнулась с легковушкой.

Кроме того, полицейские начали искать школьников в рязанских ТЦ.