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Появились подробности столкновения фуры с легковушкой в Шиловском районе
Авария произошла в воскресенье, 8 ноября, примерно в 15:15, в Шиловском районе на 289 километре автодороги М-5 «Урал». 39-летний житель Самарской области на грузовике MAN с полуприцепом, столкнулся с автомобилем KIA Sportage под управлением 49-летнего рязанца.

Появились подробности столкновения фуры с легковушкой в Шиловском районе, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Авария произошла в воскресенье, 8 ноября, примерно в 15:15, в Шиловском районе на 289 километре автодороги М-5 «Урал».

39-летний житель Самарской области на грузовике MAN с полуприцепом, столкнулся с автомобилем KIA Sportage под управлением 49-летнего рязанца.

После KIA Sportage врезался в Kia Optima под управлением 41-летнего водителя. Далее автомобиль Kia Optima столкнулся с грузовым автомобилем Volvo FM с полуприцепом под управлением 62-летнего водителя.

В результате водитель на KIA Sportage получил травмы.