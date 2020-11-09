Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с пешеходами в Спасском районе

Житель Самарской области на Lada Largus не справился с управлением, врезался в отбойник и сбил двоих пешеходов. 23-летний потерпевший скончался на месте, 20-летнего госпитализировали с травмами.

Полиция ищет очевидцев ДТП, которое произошло 30 мая 2019 года в Спасском районе. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Известно, что в 23:25 на 247-ом километре трассы М-5 26-летний житель Самарской области на Lada Largus не справился с управлением, врезался в отбойник и сбил двоих пешеходов. 23-летний потерпевший скончался на месте, 20-летнего госпитализировали с травмами.

Всех, кто что-то знает о случившемся, просят обращаться по телефону (4912)29-74-99.