Митрополит Марк назвал недалекими людей, которые не верят в COVID-19

«Это люди наивные, недалекие. Болезнь есть… мы видим, что люди болеют, болеют тяжело, умирают. Можно посмотреть статистику… по числу покойников мы видим, что в этом году на 50 человек отпевали больше, чем год назад в октябре», — отметил митрополит.

Митрополит Марк назвал недалекими людей, которые не верят в COVID-19 во время прямого эфира на «Рязанском епархиальном радио». Запись опубликовали в соцсетях.

«Это люди наивные, недалекие. Болезнь есть… мы видим, что люди болеют, болеют тяжело, умирают. Можно посмотреть статистику… по числу покойников мы видим, что в этом году на 50 человек отпевали больше, чем год назад в октябре», — отметил митрополит.