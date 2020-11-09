Минздрав ввел новые нормативы для врачей на осмотр пациентов

Задача установленного лимита в том, чтобы подсчитать, сколько человек в среднем специалист может принять за смену. А это поможет более корректно формировать электронные очереди и частично разгрузить врачей от бумажной работы.

У врачей появился новый лимит времени на осмотр пациентов. Минздрав рассчитал нормативы сразу для шести специальностей, передает РИА Новости.

Так, инфекционисты и гематологи должны тратить на обследование не более 20 минут, онкологи — 23, хирурги и пульмонологи — по 26, а фтизиатр — 35 минут. При этом разработчики нормативов уточняют: это не значит, что в отдельных случаях врачам будет запрещено уделять пациентам больше времени. И штрафовать медиков не будут.

Задача установленного лимита в том, чтобы подсчитать, сколько человек в среднем специалист может принять за смену. А это поможет более корректно формировать электронные очереди и частично разгрузить врачей от бумажной работы.