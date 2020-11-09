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Любимов прибавил восемь строчек в медиарейтинге губернаторов ЦФО
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

Губернатор Рязанской области Николай Любимов стал четвертым в рейтинге глав регионов ЦФО по итогам октября. Список составила «Медиалогия».

За месяц глава региона прибавил восемь позиций и расположился между губернаторами Тверской и Калужской областей.

Среди 85 глав российских регионов Любимов занял 26 место, прибавив 32 позиции.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.