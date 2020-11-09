Из-за ухудшения погоды рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах
Автовладельцам и пешеходам необходимо быть более внимательными на дороге. В связи с образованием на дорогах наледи обращаемся к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию.
В понедельник, 9 ноября, из-за ухудшения погоды рязанцев призвали быть внимательнее на дорогах. Об этом проинформировала региональная госавтоинспекция.
«Автовладельцам и пешеходам необходимо быть более внимательными на дороге. В связи с образованием на дорогах наледи обращаемся к водителям с просьбой соблюдать скоростной режим и дистанцию», — говорится в сообщении.