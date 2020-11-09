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Границы Рязани могут измениться
Вопрос об изменении границ областного центра обсудят на публичных слушаниях в четверг, 3 декабря, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18 часов.

Границы Рязани могут измениться. Об этом сообщает сайт мэрии.

Вопрос об изменении границ областного центра в районе Семеновского сельского поселения Рязанского района обсудят на публичных слушаниях в четверг, 3 декабря, в административном здании № 107 на улице Введенской, кабинет №219. Начало в 18 часов.

Речь пойдет о мусорном полигоне в Божаткове. Его планируют вывести за черту города для получения финансирования на рекультивацию свалки. Закрытие полигона намечено на 2021 год. На его месте должен заработать «Экопарк», который займется раздельным сбором мусора.

Ранее вопрос уже обсуждался на слушаниях.