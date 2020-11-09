Фото: лавочки в «Наташкином» парке вновь разрисовали

Ранее посетители сквера у горадминистрации уже разрисовали одну из новых лавочек, а другую сломали. Также в парке убрали детскую площадку.

Лавочки в «Наташкином» парке вновь разрисовали и испачкали.

«У лавочки рассинхрон по цвету. Несколько исписаны все грязные до сих пор», — подчеркнули рязанцы.

Ранее посетители сквера у горадминистрации уже разрисовали одну из новых лавочек, а другую сломали.

Также в парке убрали детскую площадку. Согласно плану благоустройства на 2020 год, здесь должны установить новое спортивное и игровое оборудование.

Благоустройство парка началось в ноябре 2019 года. Работы оценили в 45 миллионов рублей. В декабре недоделанный парк открыли. К тому моменту дорожки замостили плиткой трех цветов, установили пандус и лестницу.