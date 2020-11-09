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Дзюба выступил с обращением после скандала с интимным видео
Напомним, в сеть попало интимное видео, на котором запечатлен капитан сборной России. После этого тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах команды.

Нападающий петербургского «Зенита» и капитан российской сборной по футболу Артем Дзюба в своем Instagram прокомментировал скандальные кадры сексуального характера, которые ранее хакеры выложили в открытом доступе, передает РИА Новости.

«Я неидеален, как любой человек. Надеюсь, что смогу прожить достойно свою жизнь и буду хорошим человеком в любом случае, как бы иногда ни оступался и ни ошибался», — отметил спортсмен, поблагодарив поклонников, которые поддержали его в этой ситуации.

Напомним, в сеть попало интимное видео, на котором запечатлен капитан сборной России. После этого тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах команды.