Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин
По словам эксперта, женские половые гормоны — эстрогены — в отличие от тестостерона облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток, что ускоряет уничтожение вирусов.
Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «
Бобибок отметил, что у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза, из-за чего на фоне COVID-19 чаще развиваются тромбозы, и они обширнее, чем у женщин.
При этом, эксперт уточнил, что женщины более подвержены аутоиммунным заболеваниям. Они связаны с разрушением тканей собственной иммунной системой.