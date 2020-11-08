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Врач назвал причину тяжелого течения коронавируса у мужчин
По словам эксперта, женские половые гормоны — эстрогены — в отличие от тестостерона облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток, что ускоряет уничтожение вирусов.

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок рассказал «Ленте.ру», что мужчины тяжелее переносят коронавирус из-за влияния половых гормонов на иммунную систему. По его словам, женские половые гормоны — эстрогены — в отличие от тестостерона облегчают проникновение защитных белков внутрь клеток, что ускоряет уничтожение вирусов.

Бобибок отметил, что у мужчин более ярко выражены проявления атеросклероза, из-за чего на фоне COVID-19 чаще развиваются тромбозы, и они обширнее, чем у женщин.

При этом, эксперт уточнил, что женщины более подвержены аутоиммунным заболеваниям. Они связаны с разрушением тканей собственной иммунной системой.