Видео: фигуристка Трусова с ошибкой исполнила тройной аксель на Кубке России в Казани

16-летняя спортсменка при выполнении элемента коснулась льда второй ногой, но смогла устоять. Остальное было выполнено без ошибок. Фигуристка получила за свой прокат 77,42 балла и занимает второе место после короткой программы.

В воскресенье, 8 ноября, уроженка Рязани Александра Трусова исполнила тройной аксель с ошибкой в короткой программе на этапе Кубка России в Казани. Об этом пишет ТАСС.

16-летняя спортсменка при выполнении элемента коснулась льда второй ногой, но смогла устоять. Остальное было выполнено без ошибок.

Фигуристка получила за свой прокат 77,42 балла и занимает второе место после короткой программы.

Трусова заявила, что очень волновалась. Это, по ее словам, и повлияло на результат.

Произвольную программу фигуристки представят в понедельник, 9 ноября.