В Рязанской области выявили рекордное число случаев COVID-19

В России выявили 20 498 новых случаев заражения (с начала пандемии 1 774 334), выздоровели 11 492 пациента (1 324 419), умерли 286 (30 537).

В Рязанской области выявили рекордное число случаев COVID-19. Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщил столичный оперштаб.

За сутки в регионе зарегистрировали 112 заразившихся (с начала пандемии — 11 554), вылечились 59 (всего 8 281). Умерли 67 пациентов (нет летальных случаев за сутки).

В России выявили 20 498 новых случаев заражения (1 774 334), выздоровели 11 492 пациента (1 324 419), умерли 286 (30 537).