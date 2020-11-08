В Рязани организуют обучающий курс для действующих предпринимателей
Организацией курса занимаются АО «Корпорация МСП» и центр «Мой бизнес» Рязанской области. Занятия пройдут с 9 по 20 ноября.
АО «Корпорация МСП» и центр «Мой бизнес» Рязанской области организуют обучающий курс для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства».
На нем предлагают:
- познакомиться с организационно-правовыми формами ведения бизнеса;
- выбрать оптимальную систему налогообложения, подготовить бизнес-планы;
- поговорить о маркетинге и продажах, о рекламе и PR;
- обсудить жизненные цели и заняться техниками повышения личной эффективности, вопросами командообразования и управления персоналом;
- разобраться с элементами ораторского мастерства и научиться публичному выступлению;
- заняться психологией и инструментами продаж и переговоров;
- обсудить продвижение в интернете, без которого строить сейчас бизнес немыслимо.
Спикеры курса:
- Марк Рогинкин — предприниматель, руководитель компании «Бизнесмарка», бизнес-тренер Программы «Ты — предприниматель» и Школы молодёжного предпринимательства, победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2017 в номинации «Личный вклад года»;
- успешные и действующие предприниматели Рязани и Рязанской области.
Занятия пройдут с 9 по 20 ноября.
Контакты центра «Мой бизнес»: телефон горячей линии: 8 (4912) 971-700;