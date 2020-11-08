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В Рязани организуют обучающий курс для действующих предпринимателей
Организацией курса занимаются АО «Корпорация МСП» и центр «Мой бизнес» Рязанской области. Занятия пройдут с 9 по 20 ноября.

АО «Корпорация МСП» и центр «Мой бизнес» Рязанской области организуют обучающий курс для действующих предпринимателей «Школа предпринимательства».

На нем предлагают:

  • познакомиться с организационно-правовыми формами ведения бизнеса;
  • выбрать оптимальную систему налогообложения, подготовить бизнес-планы;
  • поговорить о маркетинге и продажах, о рекламе и PR;
  • обсудить жизненные цели и заняться техниками повышения личной эффективности, вопросами командообразования и управления персоналом;
  • разобраться с элементами ораторского мастерства и научиться публичному выступлению;
  • заняться психологией и инструментами продаж и переговоров;
  • обсудить продвижение в интернете, без которого строить сейчас бизнес немыслимо.

Спикеры курса:

  • Марк Рогинкин — предприниматель, руководитель компании «Бизнесмарка», бизнес-тренер Программы «Ты — предприниматель» и Школы молодёжного предпринимательства, победитель Регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» 2017 в номинации «Личный вклад года»;
  • успешные и действующие предприниматели Рязани и Рязанской области.

Занятия пройдут с 9 по 20 ноября.

Ссылка для участия, программа курса будет выслана участникам после регистрации.

Контакты центра «Мой бизнес»: телефон горячей линии: 8 (4912) 971-700; сайт; инстаграмм-аккаунт. Занятия пройдут в онлайн-формате. Участие бесплатное.