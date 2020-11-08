В России для дипломов вузов предложили ввести «срок годности»

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков считает, что документы о высшем образовании могут быть преобразованы в «дипломы по требованию».

Спецпредставитель президента России по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков предложил ввести «срок годности» для дипломов вузов. По его мнению, документы о высшем образовании могут быть преобразованы в «дипломы по требованию», которые будут показывать «актуальное состояние знаний и компетенций», передает РИА Новости.

Во время лекции для образовательного интенсива «Архипелаг 20.35» Песков отметил, что дипломы не могут быть замещены на профили компетенций и портфолио. При этом, он назвал «абсурдной» практику выдачи дипломов «на всю оставшуюся жизнь».

«Кто сказал, что (выпускник. — прим. ред.) не забыл 95 процентов того, что он там на самом деле изучил?» — задался вопросом Песков.

Мужчина считает, что со временем задачей вузов станет «не образование, а преобразование человека».