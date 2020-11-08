В Роспотребнадзоре дали рекомендации на случай контакта с чихающим
По словам специалиста, чтобы избежать заражения, необходимо произвести ряд простых действий: Снять маску, не хватаясь за наружную поверхность. Поменять на свежую; Обработать перчатки (руки) антисептиком; Промыть лицо и нос.
Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что делать, если в общественном месте рядом кто-то чихнул. Об этом пишут
По словам специалиста, чтобы избежать заражения, необходимо произвести ряд простых действий:
- Снять маску, не хватаясь за наружную поверхность. Поменять на свежую;
- Обработать перчатки (руки) антисептиком;
- Промыть лицо и нос.
Эпидемиолог отметила, что перчатки и маски сами по себе защищают от заражения.