\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 09
Втр, 10
Срд, 11
ЦБ USD 77.19 -1.27 07/11
ЦБ EUR 91.35 -0.77 07/11
Нал. USD 76.5 / 79.54 22:46
Нал. EUR 91.03 / 93.03 20:24
Новости
Коронавирус
Публикации
Когда стоит обратиться к врачу-ревматологу?
Мы побеседовали с врачом-ревматологом, Еленой Александр...
5 ноября 12:28
11 082
Интернет научили летать: в чем преимущество 5G и когда технология появ...
Аналитики рынка прогнозируют, что уже через каких-нибуд...
3 ноября 14:48
16 338
Тренд на цифровизацию. Как пандемия изменила банковскую сферу
Пандемия коронавируса и самоизоляция сильно изменили по...
3 ноября 11:58
16 758
Как в Рязани сдать тест на коронавирус, не выходя из дома
Если вы хотите сдать анализ по собственной инициативе,...
5 ноября 17:03
13 256
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Профессия губернатор
Новое
ИТОГИ ГОДА 2019
Рязанцы в Чернобыле
Четыре века главной площади Рязани
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
ИТОГИ ГОДА 2018
Все спецпроекты →
В Роспотребнадзоре дали рекомендации на случай контакта с чихающим
По словам специалиста, чтобы избежать заражения, необходимо произвести ряд простых действий: Снять маску, не хватаясь за наружную поверхность. Поменять на свежую; Обработать перчатки (руки) антисептиком; Промыть лицо и нос.

Заместитель директора по клинической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Антонина Плоскирева рассказала, что делать, если в общественном месте рядом кто-то чихнул. Об этом пишут РИА Новости.

По словам специалиста, чтобы избежать заражения, необходимо произвести ряд простых действий:

  • Снять маску, не хватаясь за наружную поверхность. Поменять на свежую;
  • Обработать перчатки (руки) антисептиком;
  • Промыть лицо и нос.

Эпидемиолог отметила, что перчатки и маски сами по себе защищают от заражения.