В Подмосковье убили двух женщин и тяжело ранили ребенка

Следователи отметили, что в доме есть признаки того, что кто-то искал ценности. Они назначили экспертизы, устанавливают и ищут подозреваемого в убийстве.

В Солнечногорске убили двух женщин и тяжело ранили ребенка. Об этом сообщил подмосковный следком.

По данным следствия, 7 ноября в частном доме нашли мертвыми мать и дочь 1953 и 1976 годов рождения. На телах были ранения.

В доме также обнаружили шестилетнюю девочку с множеством колото-резаных ранений шеи и груди. Ребенок находится в больнице в тяжелом состоянии.

Следователи отметили, что в доме есть признаки того, что кто-то искал ценности. Они назначили экспертизы, устанавливают и ищут подозреваемого в убийстве.