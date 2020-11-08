В Петербурге задержали подростка за попытку убить родителей и сестру

15-летний юноша трижды ударил ножом шестилетнюю сестру в шею, живот и плечо, а затем несколько раз выстрелил в отца и мать.

В Санкт-Петербурге задержали подростка за попытку убить родителей и сестру. Об этом сообщило городское управление СК .

По данным следствия, в ночь на воскресенье, 8 ноября, в квартире на Лужской улице 15-летний юноша трижды ударил ножом шестилетнюю сестру в шею, живот и плечо, а затем несколько раз выстрелил в отца и мать.

Следователи рассказали, что отец «оказал сопротивление», и подростка удалось задержать.

Пострадавшую девочку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Следователи завели дело о покушении на убийство двух и более лиц. Решается вопрос с арестом подозреваемого.