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В центре Рязани сфотографировали редкий вид совы
В центре Рязани сфотографировали редкий вид совы — длиннохвостую неясыть. Фото опубликовано в группе «Рязань» в субботу, 7 ноября. По словам очевидца, кадр сделан возле ТЦ «Виктория плаза».

В центре Рязани сфотографировали редкий вид совы — длиннохвостую неясыть. Фото опубликовано в группе «Рязань» в субботу, 7 ноября.

По словам очевидца, кадр сделан возле ТЦ «Виктория плаза».

Справка

Длиннохвостая неясыть, или уральская неясыть— птица, относящаяся к семейству настоящих сов, отряду совообразных. Обитает длиннохвостая неясыть преимущественно в высокоствольных смешанных лесах (часто переувлажненных) со значительной примесью хвойных пород. Селится по окраинам лесных массивов, поблизости от больших полян, обширных вырубок и гарей, в разреженных лесах и колках.