Ученые предупредили о риске новой пандемии

Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Исследователи отмечают, что, в отличие от SARS-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку.

Ученые предупредили об опасности вируса Нипах, который все чаще передается от летучих мышей человеку, сообщаетсо ссылкой на издание Express. Отмечается, что Нипах — это заболевание, вспышки которого происходят каждый год в густонаселенных районах Бангладеш и Индии и приводят к смертельному заболеванию. Вирус обычно передается людям, употреблявшим в пищу фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. При этом в настоящее время нет ни лекарства, ни вакцины от вируса и уровень летальности достигает 90 процентов. Специалисты обратили внимание на то, что вирус более распространен, чем считалось ранее, и его вспышки участились в районах, где нет фруктов, наиболее часто связываемых с заражениями. Исследователи отмечают, что, в отличие от SARS-CoV-2, Нипах не так легко передается от человека к человеку.