СМИ: экипаж атомной подлодки «Рязань» застрелил медведицу с детенышем

Этот случай произошел в Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота. Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку

В воскресенье, 8 ноября, в Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота убили медведицу с детенышем. Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку, сообщает «Камчатка-информ» со ссылкой на очевидцев.

По имеющимся данным, медведей застрелил экипаж подлодки «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».

Случившееся сняли на видео. Автор ролика отметил, что животных нельзя отогнать: поблизости два поселка. По словам мужчины, медвежонок погиб сразу.

Издание отмечает, что в ЕДДС Вилючинска, куда обычно сообщают о выходах животных к людям, не знают о случившемся.