СМИ: экипаж атомной подлодки «Рязань» застрелил медведицу с детенышем
Этот случай произошел в Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота. Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку
В воскресенье, 8 ноября, в Рыбачьем, где базируются атомные подводные лодки Тихоокеанского флота убили медведицу с детенышем. Животные приплыли по бухте Крашенинникова и залезли на подлодку,
По имеющимся данным, медведей застрелил экипаж подлодки «Рязань» проекта 667 БДР «Кальмар».
Случившееся сняли на видео. Автор ролика отметил, что животных нельзя отогнать: поблизости два поселка. По словам мужчины, медвежонок погиб сразу.
Издание отмечает, что в ЕДДС Вилючинска, куда обычно сообщают о выходах животных к людям, не знают о случившемся.