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СМИ: Дзюба пропустит ноябрьские матчи из-за скандала с интимным видео
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах команды из-за появления в сети его интимного видео. По словам Черчесова, инцидент с выложенным роликом не будут обсуждать в команде.

Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба не будет участвовать в ноябрьских матчах команды из-за появления в сети его интимного видео. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на главного тренера сборной России Станислава Черчесова.

По словам тренера, такое решение приняли, чтобы оградить от негатива и напряжения как команду, так и самого футболиста

Он подчеркнул, что инцидент с выложенным роликом не будут обсуждать в команде.