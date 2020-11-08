Синоптики рассказали о погоде в Рязани на следующую неделю
Понедельник и вторник станут самыми теплыми днями недели. Ожидается до +3 градусов. Затем похолодает: со среды до +1 градуса.
Гидрометцентр опубликовал прогноз погоды в Рязанской области на следующую неделю. По данным синоптиков, осадков не ожидается.
Понедельник и вторник станут самыми теплыми днями недели. Ожидается до +3 градусов.
Затем похолодает: со среды до +1 градуса. В субботу до 0.
Ночами от 0 до -2 градусов.
Согласно прогнозу, ожидается преимущественно небольшая облачность. Осадки возможны ночью в понедельник.