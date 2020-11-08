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Рязанские власти назвали число детей с COVID-19
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4 884 человека. Коронавирус зарегистрировали у 445 рязанских пенсионеров старше 80 лет.

В воскресенье, 8 ноября, оперштаб при рязанском правительстве сообщил возраст всех заразившихся коронавирусом. Среди больных — 853 ребенка, в том числе 27 младенцев.

Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4 884 человека.

Также заразились 3 367 рязанцев в возрасте от 18 до 45 лет, 2 005 человек — от 65 до 80 лет. Коронавирус зарегистрировали у 445 рязанских пенсионеров старше 80 лет.

Напомним, 8 ноября в регионе зафиксировали рекорд по случаям коронавируса за сутки.