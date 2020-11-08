Рязанец вымогал у предпринимателя 15 миллионов

В квартиру предпринимателя на втором этаже бросили бутылку с бензином. Позже его машину «демонстративно облили горючей жидкостью».

Рязанец вымогал у предпринимателя 15 миллионов рублей. Злоумышленника задержали, сообщила пресс-служба регионального УМВД в воскресенье, 8 ноября.

Бизнесмену приходили сообщения с угрозами.

«Неизвестный абонент угрожал бизнесмену и членам его семьи применением насилия, уничтожением его имущества, а также требовал выплатить ему 15 миллионов рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В квартиру предпринимателя на втором этаже также бросили бутылку с бензином. Позже его машину «демонстративно облили горючей жидкостью».

Полицейские и сотрудники Росгвардии установили и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за незаконный оборот наркотиков рязанец.

«Выяснилось, что он является давним знакомым потерпевшего. Задержанный пояснил, что тоже занимается предпринимательской деятельностью и руководствовался чувством зависти к успехам коллеги», — уточнила Ирина Волк.

На мужчину завели дело по части 3 статьи 163 УК.