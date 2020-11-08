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Рязанцам рассказали, почему опасен бесконтрольный прием антибиотиков
Клинический фармаколог рязанской больницы №4 Ирина Широкова заявила, что в последнее время люди люди пытаются самостоятельно назначать себе антибиотики, причем не только для лечения, но и для профилактики. «Бесконтрольный прием антибиотиков может иметь непредсказуемые последствия для здоровья и жизни человека», — сказала Широкова.

Рязанцам рассказали, почему опасен бесконтрольный прием антибиотиков. Информацию разместил региональный минздрав.

Клинический фармаколог рязанской больницы №4 Ирина Широкова заявила, что в последнее время люди люди пытаются самостоятельно назначать себе антибиотики, причем не только для лечения, но и для профилактики.

«Бесконтрольный прием антибиотиков может иметь непредсказуемые последствия для здоровья и жизни человека», — сказала Широкова.

Врач обратила внимание на то, что антибактериальные препараты или антибиотики не действует на вирусы, в том числе на возбудителя COVID 19.

«Назначение антибактериальной терапии пациентам с ОРВИ или коронавирусом оправдано только при наличии убедительных признаков бактериальной инфекции, которые может определить только врач. Изменения в легких приCOVID-19 вызваны вирусом, а не бактериями», — отметила специалист.

По словам медика, последствия бесконтрольного приема антибиотиков опасны. Они могут вызывать токсические поражения печени, почек, органов кроветворения, неврит слухового нерва, аллергию, разрывы сухожилий, а в сочетании с некоторыми лекарственными препаратами приводить к развитию тяжелых нарушений сердечного ритма.