Правозащитник рассказал об «особых» условиях для Ефремова в колонии

Актера отправили в одну из колоний Белгородской области. 22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но он планирует вновь обжаловать приговор.

Правозащитник, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников рассказал « Комсомольской правде », какие условия ждут Михаила Ефремова в колонии.

По словам Мельникова, «понятно абсолютно всем», что у актера будут «особые условия».

«И это, наверное, и к лучшему», — считает мужчина.

Иван Мельников добавил, что колонии это также пойдет на пользу: из-за Ефремова к ней «будет привлекаться больше внимания». Например, там могут сделать ремонт или открыть филиал театрального кружка.

Напомним, актера отправили в одну из колоний Белгородской области.

22 октября Ефремову изменили срок наказания с 8 до 7,5 лет, но актер планирует вновь обжаловать приговор. Его осудили за смертельное ДТП, которое произошло в центре Москвы 8 июня. Ефремов на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на «встречку» и врезался в фургон «Лада», которым управлял рязанец Сергей Захаров. Тот скончался в больнице.