Подруга жертвы озвучила детали расправы на вечеринке в Екатеринбурге

По версии полиции, 34-летний мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой. Одна пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Знакомая погибшей на вечеринке в одной из квартир в Екатеринбурге рассказала в беседе с «Вечерней Москвой» свою версию случившегося. По данным полиции, 34-летний мужчина застрелил троих гостей и покончил с собой.

Погибли двое гостей-мужчин и 18-летняя девушка, 17-летняя гостья попала в больницу в тяжелом состоянии. В квартире была еще 16-летняя девушка, она не пострадала.

Подруга погибшей рассказала, что компания выпивала, хозяин «начал приставать к девчонкам, они его оттолкнули, начали оскорблять».

«Другие парни, его друзья, начали за них заступаться, он схватил карабин и всех перестрелял», — прокомментировала трагедию собеседница.

В квартире нашли охотничий карабин «Сайга» и травматический пистолет. Ранее сообщалось, что у хозяина было разрешение на оружие.

Следователи завели дело об убийстве двух и более лиц.