Почти 500 рязанцев с коронавирусом лечатся в больницах

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 349 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 49 человек, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

475 пациентов с COVID-19, в том числе семь детей находятся в больнице с коронавирусом, сообщил оперштаб региона в воскресенье, 8 ноября.

Состояние 77 человек врачи оценивают как удовлетворительное, 349 пациентов — средней степени тяжести. В тяжелом состоянии — 49 человек, из них 29 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

У остальных зараженных коронавирусом болезнь протекает в легкой форме.