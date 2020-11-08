Ночью в столице ожидаются заморозки и гололедица
Водителям посоветовали избегать резких перестроений на дороге, а пешеходам — подбирать обувь с нескользкой подошвой. Отмечается, что гололед может затруднить движение транспорта, поэтому водителям необходимо избегать резких перестроений и торможений.
В ночь на понедельник, 9 ноября, в столице ожидаются заморозки и гололедица. Об этом сообщается на
Водителям посоветовали избегать резких перестроений на дороге, а пешеходам — подбирать обувь с нескользкой подошвой.
Отмечается, что гололед может затруднить движение транспорта, поэтому водителям необходимо избегать резких перестроений и торможений.