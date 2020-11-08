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Ночью в столице ожидаются заморозки и гололедица
Водителям посоветовали избегать резких перестроений на дороге, а пешеходам — подбирать обувь с нескользкой подошвой. Отмечается, что гололед может затруднить движение транспорта, поэтому водителям необходимо избегать резких перестроений и торможений.

В ночь на понедельник, 9 ноября, в столице ожидаются заморозки и гололедица. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Водителям посоветовали избегать резких перестроений на дороге, а пешеходам — подбирать обувь с нескользкой подошвой.

Отмечается, что гололед может затруднить движение транспорта, поэтому водителям необходимо избегать резких перестроений и торможений.