Ночью в столице ожидаются заморозки и гололедица

Водителям посоветовали избегать резких перестроений на дороге, а пешеходам — подбирать обувь с нескользкой подошвой. Отмечается, что гололед может затруднить движение транспорта, поэтому водителям необходимо избегать резких перестроений и торможений.

В ночь на понедельник, 9 ноября, в столице ожидаются заморозки и гололедица. Об этом сообщается на сайте мэра Москвы.

Водителям посоветовали избегать резких перестроений на дороге, а пешеходам — подбирать обувь с нескользкой подошвой.

Отмечается, что гололед может затруднить движение транспорта, поэтому водителям необходимо избегать резких перестроений и торможений.