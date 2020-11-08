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Названы простые способы быстрее заснуть
Специалист посоветовал отказаться от телефона за час перед сном, так как свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм. Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.

Заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй назвал простые способы быстрее заснуть. Об этом пишет РИА Новости.

Специалист посоветовал отказаться от телефона за час перед сном, так как свет от экрана затрудняет синтез мелатонина — гормона сна, тем самым обманывая организм.

Способствует быстрому засыпанию и отказ от крепкого чая, кофе и других стимулирующих напитков.

По словам врача, лучшие занятия перед сном — горячая ванна, чтение книг и упражнения для брюшного дыхания.