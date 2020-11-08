Названы части курицы, которые нельзя есть

Так, не рекомендуется есть куриную кожу в любом виде, так как в ней много жира и она является местом скопления бактерий. Также много паразитов в куриной гузке и в легких. Отмечается, что в куриных легких есть масса устойчивых к высокой температуре бактерий.

Эксперты рассказали, что не стоит есть курицу целиком и какие части птицы не рекомендуется употреблять. Об этом пишет « Российская газета ».

Так, не рекомендуется есть куриную кожу в любом виде, так как в ней много жира и она является местом скопления бактерий.

Также много паразитов в куриной гузке и в легких. Отмечается, что в куриных легких есть масса устойчивых к высокой температуре бактерий. Употребление такой пищи может спровоцировать недомогание, считают авторы материала. Кроме того, опасные вещества могут накапливаться в куриной голове.

Меньше всего химических добавок и прочего вредного присутствует в белом мясе.