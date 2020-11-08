Эксперт спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID-19

Специалист считает, что выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале следующего года. Как отметил эксперт, тогда же выйдут первые отчеты о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V».

Профессор Центра предпринимательства и инноваций «Сколтеха» Дмитрия Кулиш спрогнозировал пик гонки за вакциной от COVID-19. По словам мужчины, он придется на январь 2021 года, передает РИА Новости.

Эксперт уточнил, что в это время «все начнут меряться тяжелыми побочными эффектами». Как отметил Кулиш, тогда же выйдут первые отчеты о третьих фазах испытаний целого ряда вакцин, в том числе российской «Спутник V».

Специалист считает, что выход на массовую вакцинацию может начаться уже в начале следующего года после оценки побочных эффектов.

«Я считаю, что опасность (аденовирусной вакцины — при. ред.) абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета», — заключил Кулиш.