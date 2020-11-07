В Рязанской области за сутки выявили 109 случаев COVID-19

В России зарегистрировали 20 396 заболевших за сутки (всего 1 753 836), вылечились 16 803 человек (1 312 927), умерли 364 пациента (30 251).

В Рязанской области за сутки выявили 109 случаев COVID-19. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщил столичный оперштаб.

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 11 442 заболевших. Выздоровели 8 222 пациента (87 за сутки), умерли 67 (один летальный случай за сутки).

В России зарегистрировали 20 396 заболевших за сутки (всего 1 753 836), вылечились 16 803 человек (1 312 927), умерли 364 пациента (30 251).