В МВД предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подчеркнул, что данная мера — вынужденная. Он отметил, что органы внутренних дел с начала 2020-го установили 370 тысяч фактов управления транспортными средствами пьяными водителями.
В МВД предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Об этом рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев,
Колокольцев подчеркнул, что данная мера — вынужденная.
«Без такого ужесточения не обойтись», — отметил Владимир Колокольцев.