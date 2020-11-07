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В МВД предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей
Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подчеркнул, что данная мера — вынужденная. Он отметил, что органы внутренних дел с начала 2020-го установили 370 тысяч фактов управления транспортными средствами пьяными водителями.

В МВД предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей. Об этом рассказал министр внутренних дел России Владимир Колокольцев, пишут РИА Новости.

Колокольцев подчеркнул, что данная мера — вынужденная.

«Без такого ужесточения не обойтись», — отметил Владимир Колокольцев.