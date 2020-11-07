В МВД предложили ужесточить наказание для нетрезвых водителей

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев подчеркнул, что данная мера — вынужденная. Он отметил, что органы внутренних дел с начала 2020-го установили 370 тысяч фактов управления транспортными средствами пьяными водителями.