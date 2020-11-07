В Ленинградской области появился памятник рязанскому десантнику
Военный оркестр исполнил гимн страны и прозвучал оружейный салют. Участники мероприятия возложили цветы.
В Ленинградской области в Сертолово области появился памятник командиру разведывательного взвода 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Дмитрию Кожемякину, сообщает пресс-служба Минoбороны.
В мероприятии поучаствовали командующий ВДВ генерал-полковник Андрей Сердюков, командование и военнослужащие Пскoвского соединения ВДВ, родственники погибших воинов 6-й роты и представители мэрии области.
Военный оркестр исполнил гимн страны и прозвучал оружейный салют. Участники мероприятия возложили цветы.