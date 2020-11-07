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В Грузии введут комендантский час из-за коронавируса
В 22:00 могут работать только аптеки, стратегические предприятия и журналисты. За несоблюдение требований будет штраф в 2 тысячи лари.

В крупных городах Грузии с 9 ноября введут комендантский час из-за коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает ТАСС.

Ограничения будут распространятся на следующие города: Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

На автомобиле и пешком нельзя будет передвигаться после 22:00 и до 5:00.

В 22:00 могут работать только аптеки, стратегические предприятия и журналисты.

За несоблюдение требований будет штраф в 2 тысячи лари.