В Грузии введут комендантский час из-за коронавируса

В 22:00 могут работать только аптеки, стратегические предприятия и журналисты. За несоблюдение требований будет штраф в 2 тысячи лари.

В крупных городах Грузии с 9 ноября введут комендантский час из-за коронавируса. Об этом рассказала вице-премьер, министр регионального развития и инфраструктуры Майя Цкитишвили, передает ТАСС .

Ограничения будут распространятся на следующие города: Тбилиси, Батуми, Гори, Зугдиди, Кутаиси, Поти и Рустави.

На автомобиле и пешком нельзя будет передвигаться после 22:00 и до 5:00.

В 22:00 могут работать только аптеки, стратегические предприятия и журналисты.

За несоблюдение требований будет штраф в 2 тысячи лари.