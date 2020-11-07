Телеведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье — СМИ
«Погибший пилот — Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил информацию о втором погибшем.
Российский телеведущий Александр Колтовой разбился при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье. Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах.
«Погибший пилот — Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил информацию о втором погибшем.
Колтовой — ведущий ток-шоу «ДНК» и соведущий шоу «Звезды сошлись» на НТВ.