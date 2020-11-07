Телеведущий НТВ погиб при крушении самолета в Подмосковье — СМИ

«Погибший пилот — Александр Колтовой, 1979 года рождения, у него было удостоверение частного пилота», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил информацию о втором погибшем.