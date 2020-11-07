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СМИ рассказали вероятную причину смерти исчезнувшего основателя Skillbox
Напомним, в Черном море нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. Тело 31-летнего бизнесмена обнаружили в 300 метрах от берега в Сочи.

Вероятная причина смерти исчезнувшего основателя Skillbox Игоря Коропова — утопление. Об этом сообщил источник Лайфа в правоохранительных органах.

Официально причину гибели назовут после экспертизы.

Напомним, в Черном море нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. Тело 31-летнего бизнесмена обнаружили в 300 метрах от берега в Сочи. По данным следователей, на нем нет следов насилия.