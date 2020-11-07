СМИ рассказали вероятную причину смерти исчезнувшего основателя Skillbox
Напомним, в Черном море нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. Тело 31-летнего бизнесмена обнаружили в 300 метрах от берега в Сочи.
Вероятная причина смерти исчезнувшего основателя Skillbox Игоря Коропова — утопление. Об этом
Официально причину гибели назовут после экспертизы.
Напомним, в Черном море нашли мертвым сооснователя платформы Skillbox Игоря Коропова. Тело 31-летнего бизнесмена обнаружили в 300 метрах от берега в Сочи. По данным следователей, на нем нет следов насилия.