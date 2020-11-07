Рязанские власти рассказали, в какой возрастной группе больше больных COVID-19
Всего в регионе выявили 11 442 случая заражения коронавирусом. Больше всего больных COVID-19 заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4 831 человек.
В субботу, 7 ноября, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что больше всего больных COVID-19 заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4 831 человек.
Всего в регионе выявили 11 442 случая заражения коронавирусом.
Диагноз подтвердился у
- 3349 граждан в возрасте от 18 до 45 лет,
- 1980 человек — от 65 до 80 лет,
- 443 — старше 80 лет,
- 839 детей (27 до года; 52 по году; 35 по два года; 45 по три года; 40 по четыре года; 35 по пять лет; 48 по шесть лет; 43 по семь лет; 49 по восемь лет; 41 по девять лет; 35 по десять лет; 55 по одиннадцать лет; 50 по двенадцать лет; 49 по тринадцать лет; 49 по четырнадцать лет; 63 по пятнадцать лет; 70 по шестнадцать лет; 53 по семнадцать лет).