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Рязанские власти рассказали, в какой возрастной группе больше больных COVID-19
Всего в регионе выявили 11 442 случая заражения коронавирусом. Больше всего больных COVID-19 заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4 831 человек.

В субботу, 7 ноября, оперштаб при рязанском правительстве сообщил, что больше всего больных COVID-19 заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 4 831 человек.

Всего в регионе выявили 11 442 случая заражения коронавирусом.

Диагноз подтвердился у

  • 3349 граждан в возрасте от 18 до 45 лет,
  • 1980 человек — от 65 до 80 лет,
  • 443 — старше 80 лет,
  • 839 детей (27 до года; 52 по году; 35 по два года; 45 по три года; 40 по четыре года; 35 по пять лет; 48 по шесть лет; 43 по семь лет; 49 по восемь лет; 41 по девять лет; 35 по десять лет; 55 по одиннадцать лет; 50 по двенадцать лет; 49 по тринадцать лет; 49 по четырнадцать лет; 63 по пятнадцать лет; 70 по шестнадцать лет; 53 по семнадцать лет).