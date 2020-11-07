Рязанец украл у приятеля машинку для стрижки волос

Ранее злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.

Житель поселка Сараи украл у приятеля машинку для стрижки волос. Об этом в субботу, 7 ноября, сообщила пресс-служба рязанского УМВД.

Пьяный 48-летний мужчина зашел в дом к спящему другу и забрал со стола коробку с машинкой для стрижки. Он пытался продать ее, но безуспешно.

После обращения владельца техники полицейские нашли подозреваемого. У него изъяли машинку.

Ранее злоумышленника привлекали к уголовной ответственности за кражу и угрозу убийством. На него завели дело по части 2 статьи 158 УК. Мужчине грозит до пяти лет тюрьмы.