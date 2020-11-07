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Россиян предупредили о новом виде мошенничества
Так, мошенники рассылают видео, в котором вначале идет выступление главы Минтруда Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова, после чего дается подробная инструкция, как проверить какие новые выплаты положены пользователю, со ссылкой на фейковый сайт. На сайте предлагается ввести личную информацию и данные банковской карты, после ввода которых мошенники снимают со счета все имеющиеся средства.

Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Шумакова рассказала о новом способе кражи денежных средств россиян с банковских карт, передает РИА Новости.

Так, мошенники рассылают видео, в котором вначале идет выступление главы Минтруда Антона Котякова, главы Минцифры Максута Шадаева и главы ФНС Даниила Егорова, после чего дается подробная инструкция, как проверить какие новые выплаты положены пользователю, со ссылкой на фейковый сайт.

На сайте предлагается ввести личную информацию и данные банковской карты, после ввода которых мошенники снимают со счета все имеющиеся средства.

Шумакова призвала россиян быть более внимательными, пользоваться только проверенными государственными сайтами, не переходить по сомнительным ссылкам и не перезванивать по незнакомым телефонным номерам.