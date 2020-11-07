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Попова рассказала, где чаще всего заражаются COVID-19
Глава Роспотребнадзора назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной, а в ряде регионов — сложной. Как отметила Попова, пока наблюдается растущий темп заражения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1» рассказала, что чаще всего люди заражаются COVID-19 в транспорте, где трудно соблюдать социальную дистанцию.

Она назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной, а в ряде регионов — сложной. Как отметила Попова, пока наблюдается растущий темп заражения. Глава Роспотребнадзора призвала носить маски и соблюдать меры безопасности.

«К сожалению, сегодня в статистике цифра пока не изменилась: 80% всех заболевших не соблюдали требования в тот или иной период», — подчеркнула она.