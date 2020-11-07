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Новосибирская медсестра объяснила, зачем таскала ребенка за волосы
Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как медсестра поднимает девочку за волосы и кидает на кровать. Автор видео утверждает, что такое происходило неоднократно.

Детский омбудсмен Новосибирской области Надежды Болтенко раскрыла содержание объяснительной записки медсестры местной туберкулезной больницы, которую обвиняют в жестоком обращении с детьми. Об этом пишет kp.ru.

Ранее в сети появился ролик, на котором видно, как медсестра поднимает девочку за волосы и кидает на кровать. Автор видео утверждает, что такое происходило неоднократно.

Следователи завели на медсестру уголовное дело.

По словам Болтенко, женщина заявила, что схватила девочку за волосы якобы потому, что ребенок поскользнулся. Омбудсмен назвала попытку медсестры оправдаться неудачной.

«Мы все понимаем, что ребенка можно поддержать за руку, а не бросать на кровать за волосы», — подчеркнула она.

Коллеги медсестры рассказали, что она работает в больнице около десяти лет, и за ней не замечали жестокости.

Региональный минздрав отстранил женщину от работы и готов приказ об ее увольнении.