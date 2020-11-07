Лукашенко прокомментировал выборы в США

Он отметил, что президентские выборы в США это «позорище и издевательство над демократией». Лукашенко подчеркнул, что ситуация в отношении Минска и Вашингтона не изменится, независимо от результатов выборов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал выборы в США, передает ТАСС.

Он отметил, что президентские выборы в США это «позорище и издевательство над демократией».

Лукашенко подчеркнул, что ситуация в отношении Минска и Вашингтона не изменится, независимо от результатов выборов.